Il famoso Scudetto del Bilancio? Esiste davvero e campione d'Italia è... la Fiorentina!

Per anni usato come termine di scherno per esaltare la parsimonia della precedente gestione, soprattutto nella fase finale, ma riproposto anche con l'attuale: lo Scudetto del Bilancio. Ebbene, c'è chi si è messo a compilare una reale classifica dei bilanci 2023, sulla base del minor indebitamento e del maggior patrimonio netto.

E la prima in classifica è la Fiorentina, senza troppe sorprese visto l'alto grado di attenzione al tema, da sempre rivolta dal presidente Commisso. La società viola è quella più virtuosa, davanti a Empoli, Milan, Atalanta e Napoli; ultimi posti della graduatoria invece per Roma, Juventus e Inter, insieme a Torino e Genoa.