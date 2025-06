Che si sarebbe dovuto attendere per l'ufficialità di Stefano Pioli lo sapevamo, ma in realtà bisognerà aspettare meno del previsto. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, infatti, l'ufficialità del nuovo tecnico della Fiorentina potrebbe arrivare già settimana prossima, e non a luglio come si vociferava inizialmente.

L'annuncio settimana prossima, l'arrivo a luglio

Risolti dunque i problemi che impedivano l'annuncio di Pioli, in attesa chiaramente che l'allenatore possa arrivare fisicamente a Firenze. Per quello bisognerà aspettare i primi di luglio, a causa dei motivi fiscali che vi abbiamo raccontato in questi giorni. Nel frattempo, però, annunciarlo sarebbe un bel passo avanti, un modo per far sì che la sua nuova avventura sulla panchina della Fiorentina cominci (finalmente) in maniera ufficiale.