Marino: "La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato. Lazio ambiente demotivato, la Roma invece lotterà per la Champions"

Raggiunto da TMW, il dirigente Pierpaolo Marino ha commentato il mercato della Fiorentina: “La società viola ha lavorato molto bene, lotterà per l'Europa come ha fatto negli ultimi anni. Vedo bene la squadra e faccio un plauso ai dirigenti per la campagna acquisti. Piccoli e Nicolussi Caviglia sono entrambi degli ottimi profili”.

“La Roma lotterà per la Champions”

Marino ha poi detto la sua sulle rivali della Fiorentina per l'Europa: “La Roma ha bisogno di tempo, le squadre di Gasperini all'inizio balbettano sempre ma sono sicuro che darà fastidio per la zona Champions. In casa Lazio invece vedo un ambiente un po' demotivato dopo la chiusura del mercato in entrata".