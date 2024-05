L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Rialzarsi dopo questa ennesima batosta è difficile, un po' come elaborare un lutto. In questi casi è una fortuna avere una proprietà solida, ti permette di ricominciare più facilmente. Quest'estate la Fiorentina avrà la possibilità di migliorarsi, ma deve avere il coraggio di mettere in discussione certe persone”.

“Ora Commisso deve parlare”

Poi ha aggiunto: “Non mi spiego il silenzio da parte dei dirigenti in questi giorni. Credo che Commisso sia molto amareggiato e forse non parla per via del suo stato d'animo, e questo è caduto a ruota sui dirigenti. Adesso però il presidente deve parlare, esporsi. Il messaggio della Curva Fiesole è un messaggio d'amore, da parte di tifosi che vogliono solo il bene della loro squadra”.