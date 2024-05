Ha ovviamente animato il dibattito il comunicato pubblicato dalla Curva Fiesole in queste ore. Una presa di posizione forte contro squadra e società, con esplicita richiesta a Rocco Commisso di spiegare onestamente i suoi progetti per la Fiorentina.

“Serviva una sconfitta per parlare?”

Non tutti però sono d'accordo con le tempistiche di questo comunicato, arrivato in seguito alla sconfitta in finale di Conference League. E' il caso del giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile, che su Facebook scrive: “Firenze capitale mondiale di giravolte all'ultimo minuto di un supplementare. Ma la storia di ognuno di noi in questi cinque anni non cambierà con un posto o un comunicato. Un mese fa in curva facevano striscioni per promuovere la vendita di biglietti. Ora dicono basta con un comunicato. Per una sconfitta ai supplementari?”