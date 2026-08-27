Il fratello di Kospo non la prende benissimo: "Due nuovi difensori e fanno pure peggio, la Fiorentina è il club più imbarazzante del mondo" - FOTO

Ha del clamoroso la reazione del fratello di Eman Kospo, Amar, nei confronti della Fiorentina. Il club ha acquistato Viery e Dragusin, rivoluzionando il pacchetto di difensori centrali.

Kospo in uscita… e il fratello non la prende bene

Il bosniaco è tagliato fuori, infatti è in uscita: su di lui Roma e Sassuolo, ma anche l'opzione Pafos in prestito. Insomma, le parole del fratello Amar fanno capire che non l'ha presa benissimo in merito a questa esclusione: “Acquistano due nuovi difensori centrali per fare un inizio di stagione persino peggiore. Il club più imbarazzante del mondo”.

“Il club più imbarazzante del mondo”

Ecco le parole di Amar Kospo da Instagram: