Anche Sohm pronto a fare le valigie? Una società di Serie A sembra intenzionata a prenderlo in prestito
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il mercato in uscita della Fiorentina è in fermento, e anche un giocatore arrivato questa estate potrebbe salutare i viola per trasferirsi in un'altra squadra di Serie A.
Sohm via in prestito?
Il centrocampista Simon Sohm potrebbe infatti lasciare la Fiorentina nel corso di questo mercato invernale con la formula del prestito. Secondo quanto riferito da Sky Sport sul centrocampista ex Parma c’è l’interesse concreto della Cremonese, pronta a offrirgli l’opportunità di ritrovare fiducia, continuità e minutaggio dopo il periodo complicato vissuto a Firenze.
Una trattativa da imbastire
I grigiorossi vedono in Sohm il profilo ideale per rinforzare la mediana e potrebbero quindi prossimamente intavolare una trattativa con la società viola.
