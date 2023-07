Sta per ripartire anche la stagione della Fiorentina Femminile, con il nuovo allenatore De La Fuente e una rosa che vedrà ovviamente qualche cambiamento. Potrebbe non esserci più ad esempio, Margherita Monnecchi sulla quale si è acceso l'interesse di 3 club: Lazio, Como e Parma. La società viola però la manderebbe solo in prestito a completare la sua crescita, secondo il portale TuttoCalcioFemminile.