FOTO - Commisso presente a Palazzo Wanny per sostenere l'Italvolley femminile all'Europeo

Oggi è un giorno importante per la pallavolo italiana: l'Italvolley Femminile è impegnata contro la Francia in una sfida valida per i quarti di finale degli Europei. Il match sta andando in scena in questi istanti a Palazzo Wanny, a Scandicci.

In un palazzetto pieno, con una bellissima atmosfera, è presente a sostenere la Nazionale Italiana di pallavolo anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Ecco la foto del numero 1 viola a Palazzo Wanny, raccolta da Fiorentinanews.com: