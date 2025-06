Tra i club che più da vicino seguono Moise Kean c'è il Manchester United, che ogni anno colleziona acquisti milionari a prescindere da quanto fatto nei mesi precedenti. In rosa però i Red Devils hanno Rasmus Hojlund, portato via a suon di milioni all'Atalanta un paio d'anni fa, oltre a Zirkzee. Il danese però ha di recente annunciato che si aspetta di giocare ancora a Manchester, il che comunque porrebbe un problema di abbondanza da quelle parti.