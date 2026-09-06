Follia al termine di Roma-Atalanta, volano gli stracci tra Percassi e D'Amico. Il presidente bergamasco rincorre l'ex DS

Il finale di Roma-Atalanta avrebbe lasciato strascichi anche fuori dal campo. Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, Luca Percassi avrebbe avuto un acceso confronto con Tony D’Amico, arrivando a seguirlo fino alla zona parcheggi della tribuna Monte Mario. L’intervento della sicurezza avrebbe evitato che la situazione degenerasse.

La reazione dei giallorossi

La Roma ha poi preso posizione con un duro comunicato, esprimendo “pieno sostegno” a D’Amico e definendo “inaccettabile” il comportamento di Percassi nei confronti del proprio dirigente. Il club giallorosso ha inoltre sottolineato la correttezza dell’ex dirigente atalantino, che avrebbe evitato qualsiasi reazione, annunciando di voler sottoporre l’accaduto agli organi della giustizia sportiva.

La riposta del presidente atalantino

Non si è fatta attendere la risposta dell’Atalanta. Il club bergamasco ha respinto “con fermezza” le valutazioni espresse dalla Roma nei confronti di Percassi, evitando di alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche. L’Atalanta si è però detta “assolutamente disponibile” a confrontarsi con gli organi della giustizia sportiva per chiarire quanto accaduto.

Il passato in comune

Alla base della tensione potrebbero esserci anche le ruggini legate alla separazione di D’Amico dall’Atalanta e al successivo approdo alla Roma al fianco di Gian Piero Gasperini.