Al media ufficiale della Fiorentina, il brasiliano Dodo ha parlato così del successo sulla Lazio:

"E’ molto bello perché questa vittoria serviva tanto, era una partita difficile contro un avversario di livello alto. Oggi siamo entrati con un atteggiamento diverso e con l’esperienza per giocare partite così. Ora possiamo continuare ad alzare il livello contro il Genoa in casa. Il finale di gara? Sappiamo il livello dei giocatori della Lazio, non possiamo tenere la partita in mano per 90 minuti però la squadra si è comportata bene. Abbiamo parlato molto e ci siamo detti che doveva essere la partita della vita. Torniamo felici a casa.

Sappiamo che De Gea fa un miracolo in ogni partita, dà una mano enorme in queste occasioni perché sappiamo che ci può salvare. Il palo? Erano tutti davanti a lui, una palla che girava al limite, oggi c’era anche Dio al nostro fianco (ride ndr). L’assist? Ho parlato molto con Folo questa settimana per studiare questa sovrapposizione, mi ha aspettato per farmi andare sul fondo. Ho visto Moise sul primo palo per cui l’ho messa sul secondo.