I due assenti contro il Sassuolo pronti a recuperare in vista del Club Bruges: le loro condizioni

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due assenti di stasera tra le fila viola per la partita contro il Sassuolo, Mandragora e Nzola, potrebbero tornare a disposizione della Fiorentina giovedì in Conference League.

Il centrocampista non ci sarà per una lombalgia post trauma rimediata contro l'Atalanta, ma la speranza di Italiano è recuperarlo in vista della Conference di giovedì. Nzola, invece, out per motivi personali, è tornato ad allenarsi con il gruppo e dovrà ritrovare la condizione prima di essere nuovamente convocato.