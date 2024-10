Niente Genova per i residenti in Toscana. I fatti della Puglia costano caro ai tifosi della Fiorentina

Come conseguenza degli scontri avvenuta in Puglia, domenica 20 ottobre 2024, quando un gruppo di “tifosi” della Fiorentina è entrato in contatto - scontrandosi apertamente e volontariamente - con alcuni ultras della Fidelis Andria, la trasferta a Genova - per i residenti in Toscana , solo ed esclusivamente - è stata vietata ai tifosi (quelli veri) viola. E' questa la decisione che verrà adottata dal Prefetto del capoluogo ligure, fra poco vi sarà anche l'ufficialità.

Una decisione inevitabile

Intanto, però, vi possiamo raccontare che nessun tifoso della Fiorentina che risiede in Toscana potrà acquistare un biglietto per il settore ospiti di Genoa-Fiorentina, match in programma giovedì 31 ottobre. La decisione era comunque nell'aria, i fatti della Puglia non sono certo passati inosservati.

Divieto SOLO per i residenti in Toscana

Ad ogni modo, la trasferta è stata vietata soltanto per i residenti in Toscana. Il settore ospiti viola dunque potrà comunque accogliere gli altri tifosi dalle altre regioni d'Italia. Da capire cosa succederà per la successiva trasferta, quella di domenica a Torino, che arriverà appena pochi giorni dopo quella di Genova.