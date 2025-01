FOTO - Quarta è in volo per l'Argentina: prima la firma a Buenos Aires poi un secondo aereo per Neuquén

Il portale Olé svela le tappe di quello che sarà il ritorno in Argentina di Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina promesso sposo, per la seconda volta, al River Plate. In questo momento Quarta è in volo per Buenos Aires, capitale del paese, dove atterrerà verso le 12.40 (8.40 locali) e dove firmerà il contratto che lo legherà alla società biancorossa.

Dopo la firma, il giocatore prenderà un secondo volo, direzione Neuquén, per raggiungere i suoi nuovi compagni. Sta per finire ufficialmente l'avventura alla Fiorentina di Quarta e sta per aprirsi il suo nuovo capitolo argentino.

A conferma della notizia, sui social è apparsa una foto dell'entourage di Quarta: