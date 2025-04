Il prossimo avversario della Fiorentina viene ripreso dall'Inter nel derby di Coppa Italia

Da pochi minuti è terminata l'altra semifinale d'andata di Coppa Italia, il derby di Milano. A San Siro, il Milan, prossimo avversario della Fiorentina, è stato ripreso dall'Inter, terminando 1-1 il primo round.

A sbloccare la gara è stato Tammy Abraham: l'inglese ha bucato Martinez con un diagonale forte e preciso. I nerazzurri, però, non si sono scoraggiati, anzi, hanno pressato l'avversario fino a trovare il pari con Hakan Calhanoglu. Una botta dal limite dell'area che non ha lasciato scampo a Maignan. Tutto rimandato quindi al ritorno previsto per il 23 aprile.

Ieri invece - lo ricordiamo - il Bologna aveva messo un'ipoteca sulla qualificazione, stracciando l'Empoli per 3-0. Vincenzo Italiano ha infatti già messo un piede e mezzo in finale. Sabato sera la sfida fra il Milan e la Fiorentina.