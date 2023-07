Italiano riparte dal 4-2-3-1: Ikoné c'è, Jovic risponde presente. Segnali positivi da Sabiri

Prima amichevole estiva per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ieri è scesa in campo al Viola Park contro la Primavera di Daniele Galloppa. Il risultato conta il giusto, ma per la cronaca il match è finito 8-1 per i “grandi”. Nonostante la partita in famiglia fosse molto tranquilla, Italiano a mandato subito i primi messaggi sul lavoro che sta facendo con i suoi ragazzi al centro sportivo.

Si riparte ancora dal 4-2-3-1, in attesa di capire cosa regalerà il mercato dopo l'arrivo di Parisi (ieri assente). Tra i giocatori che si sono messi più in mostra Ikoné, autore di due assist nel primo tempo, oltre a Jovic che nella prima frazione di gioco ha timbrato una doppietta. Nella ripresa primi minuti in campo per Sabiri, che non ci ha messo molto ha trovare il primo gol in viola, seguito dalla doppietta poco dopo. Bene anche Terzic, che nel finale si è regalato una doppietta.

Da sottolineare anche l'atteggiamento dei ragazzi di Galloppa, che ha iniziato il suo lavoro con la Primavera con tanti ragazzi nuovi. Ottima aggressività e tanta corsa, nonostante i pochi giorni di preparazione, oltre a non voler mai buttare la palla con una costruzione dal basso continua.