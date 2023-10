Nunziata: "Quello di Nasti è stato un gesto folle, impossibile non cacciarlo. Deve capire la gravità dell'episodio"

Come se non bastasse il caos scommesse, a scuotere l'ambiente azzurro nei giorni scorsi c'è stato anche un episodio avvenuto nel ritiro dell'under 21. Marco Nasti, attaccante del Bari, ha colpito con un pugno l'esterno dell'Atalanta Matteo Ruggeri, rompendogli il naso.

Sulla questione si è espresso il ct Carmine Nunziata: “Gesto folle, non potevo non cacciare Nasti. E' importante che si renda conto della gravità di quello che ha fatto, poi casomai valuteremo se sarà il caso di farlo rientrare. Non è quel tipo di ragazzo, ma deve imparare. Di questa brutta storia mi tengo la forza di volontà e l'attaccamento alla maglia di Ruggeri, che è voluto rimanere nonostante l'infortunio”.