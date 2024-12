Luca Calamai, giornalista fiorentino e tifoso viola, ha espresso il suo parere sulla stagione e sul momento della Fiorentina su tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole: "La copertina di questo lungo fine settimana di campionato ci porta a Firenze, allo stadio Franchi. Il gol di Cataldi e la dedica all’amico Bove regalano un’emozione unica. Brividi veri. Un’immagine che vorresti riproporre all’infinito. Non siamo ancora tutti prigionieri del calcio-business. C’è ancora spazio per i sentimenti. Cataldi con il suo primo intervento quando Edo si è accasciato al suolo forse ha evitato al compagno di squadra problemi ancora più gravi. I due sono legati da un’amicizia profonda.

Due romani che hanno sposato in estate la sfida viola dopo essere stati bocciati da Lazio e Roma. Ora il percorso dei due calciatori si è diviso. Cataldi ha segnato la rete decisiva contro il Cagliari e Bove presto tornerà a casa per stabilire come gestire il suo problema di salute. Intanto la Fiorentina è in zona scudetto. E la squadra di Palladino non ha nessuna intenzione di abbassare le sue ambizioni. Esattamente come la Lazio che dopo aver eliminato il Napoli dalla Coppa Italia fa il bis in campionato, stavolta al Maradona. Ne sono sempre più convinto: questa può essere la stagione di un Leicester italiano. Atalanta, Fiorentina e Lazio hanno il dovere di provarci".