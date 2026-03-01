Un, due, tre...stella! E nessuno si muove in fondo alla classifica. Una ghiotta occasione da cogliere al balzo per la Fiorentina

Un fine settimana calcistico che sembrerebbe quasi essere una benedizione per la Fiorentina. Nessuna delle squadre in lotta per la retrocessione è riuscita a far punti, e così la partita contro l'Udinese diventa ancor più importante.

Le “altre” in lotta

Lecce, Cremonese e anche Genoa escono da questo ventisettesimo turno di Serie A con le ossa rotte. I salentini sono stati battuti ampiamente da un Como in stato di grazia, i grigiorossi hanno sperato fino al 90' di strappare un punto contro il Milan, ma nel recupero sono capitolati sotto i colpi degli uomini di Max Allegri. Anche il Genoa, che è incappato in una sconfitta contro l'Inter, torna in piena bagarre salvezza dopo settimane relativamente tranquille.

Una partita da vincere

Attualmente la Fiorentina è a pari merito con Cremonese e Lecce a quota 24 punti, 3 in meno del Genoa. Un'eventuale vittoria nella partita di domani garantirebbe ai viola di staccare finalmente la zona retrocessione dopo settimane da incubo. Una partita che dunque assume un valore ancora maggiore; certamente non decreterà il mantenimento o meno della categoria, ma una vittoria porterebbe la barca viola in acque meno agitate tranquilizzando l'ambiente e soprattutto la squadra. Un match che però, fra stanchezza europea e acciaccati, si preannuncia tutt'altro che facile.