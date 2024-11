Adli verso un futuro sempre più in viola. E il centrocampista della Fiorentina spicca in una speciale classifica

Il centrocampista della Fiorentina Yacine Adli è ancora di proprietà del Milan, ma il suo futuro sembra praticamente scritto: a breve dovrebbe arrivare la decisione del club viola di confermare il francese esercitando il diritto di riscatto. In effetti, le prestazioni di questo inizio di stagione hanno convinto i più. Lo confermano i dati.

Un dato premia l'ottimo inizio di Adli

Secondo quanto riportato da DataMB, Adli è il quarto centrocampista del campionato per xA, assist attesi (1,6). Un dato che testimonia la pericolosità dei suoi passaggi, capaci di raggiungere gli attaccanti in posizione ottimale per calciare verso la porta.

Ecco il dato completo: