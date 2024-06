Cecchi Gori: "Fallimento Fiorentina fu un'azione volta a distruggermi, la squadra non c'entrava niente. Oggi non sarebbe fallita"

“Nella vita forse ho fatto troppe cose, il politico, il presidente della Fiorentina, il produttore cinematografico. Mi sarei dovuto fermare un po’ di più”.

Un bilancio della sua vita

Vittorio Cecchi Gori traccia un bilancio del suo ‘percorso’ dal palco del Lucca Summer Festival 2024. Una vita la sua, sicuramente movimentata, che in quest'ultimo periodo è diventata anche precaria dal punto di vista della salute.

“Fallimento Fiorentina atto contro di me”

La Fiorentina è stata sicuramente una parte importante. Il fallimento della società viola non gli è andato ancora giù. “Oggi non sarebbe fallita - racconta - Mi dispiace perché fu un atto contro di me, un'azione volta a distruggermi, ma la Fiorentina non c’entrava niente. Questo purtroppo a Firenze non l’hanno mai capito fino in fondo”.