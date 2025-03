Christensen ha conquistato la Salernitana. E ora il club campano pensa al riscatto dalla Fiorentina, ma a una condizione

Oliver Christensen si sta rendendo protagonista di una grande stagione con la Salernitana in Serie B. La squadra amaranto non sta vivendo un'annata felice, visto che al momento è in piena zona playout, ma la corsa alla salvezza è ancora tutta aperta.

E in caso di permanenza nella serie cadetta, scrive tuttosalernitana.com, la società campana starebbe pensando di parlare con la Fiorentina prospettando la possibilità di rinnovare il prestito a fine stagione in caso di salvezza, stavolta inserendo il diritto di riscatto. Il portiere danese ha guadagnato la fiducia di club, compagni e ambiente con parate che, assicurano da Salerno, non le avevano viste nemmeno con Ochoa, considerato il miglior estremo difensore della storia dei cavallucci.