Shpendi: "Orgoglioso del rinnovo con il Cesena, per me è un punto da cui ripartire. Il mio sogno? Arrivare in Serie A"

Nelle scorse ore è arrivato il rinnovo di Cristian Shpendi con il Cesena. L'attaccante italo-albanese ha firmato il nuovo prolungamento fino al 2028, con diversi club che lo seguono tra cui anche la Fiorentina. Il giocatore ha commentato a Cronache di Spogliatoio il rinnovo: “Mi rende molto felice, so che è un punto da cui ripartire ed è stato come mettere la ciliegina sulle ultime stagioni e sul percorso dentro al Cesena. Ne sono orgoglioso.

Sono arrivato a Cesena dopo aver trascorso anni, da ragazzo, a essere scartato dalle squadre importanti, avevo la mia famiglia che mi supportava, soprattutto mio padre, che è sempre stato presente sia per me che per mio fratello nel calcio, anche quando c’erano momenti più difficili, se c’era qualche squadra che non ci prendeva, lui ci diceva di stare tranquilli perché avremmo dovuto fare il nostro percorso, crescere e lavorare perché le opportunità sarebbero capitate. È stato fondamentale perché ha sempre creduto in noi e ci ha spronato a lavorare per cogliere le opportunità al momento giusto”.

E sul futuro: “Non ho un obiettivo ben preciso a lungo termine, sicuramente il mio sogno è arrivare in Serie A e magari giocare in squadra con mio fratello Stiven proprio in A. Sarebbe un sogno bellissimo ritrovarsi lì e ritrovarsi nuovamente”.