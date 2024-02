Mandragora celebra le 200 presenze in Serie A: "Festeggiare questo traguardo a Firenze ha un sapore speciale"

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora, con la partita di oggi, ha toccato quota 200 gare giocate in Serie A. Il numero 38 viola ha celebrato il traguardo con alcune parole scritte sui suoi social: “Toccare quota 200 in Serie A è un grande traguardo, se solo penso da dove sono partito. Tanti chilometri e tanti sacrifici che mi hanno portato fin qui. Club ,città, culture differenti che mi hanno accolto e cresciuto come calciatore e come uomo”.

“Firenze ha un sapore speciale”

E aggiunge: “Vorrei ringraziare ogni squadra e i tifosi che hanno fatto parte del mio cammino. Festeggiare il traguardo a Firenze ha, per me, un sapore speciale! Sono carico e motivato per continuare questa avventura con la stessa passione e determinazione. Sono cresciuto con pane e pallone, bisogna sempre inseguire i propri sogni”.