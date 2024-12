Lazio, il medico Pulcini ritratta: "Mai detto quanto riportato dal Messaggero, aspetto una loro rettifica"

Avevano fatto scalpore le parole di Ivo Pulcini, medico della Lazio, che aveva affermato di aver visitato un giocatore importantissimo nel 2019, negandogli l'idoneità a giocare a calcio, che oggi però “va per la maggiore” e “gioca in Serie A”, senza però nominare il calciatore in questione. Dopo queste parole, la Procura Federale avrebbe deciso di aprire un'inchiesta per far luce sulla vicenda.

Tuttavia, Pulcini ha ritrattato subito le parole dette, in un intervento a Telelombardia: “Non ho mai detto quanto riportato dal Messaggero, sono in attesa di una rettifica: non mi permetterei mai di riferirmi a calciatori di altre società. Non ho mai fatto certificati di non idoneità a calciatori che giocano in Serie A. Sono scioccato. Ho spiegato solamente il soccorso che alla Lazio abbiamo insegnato ai giocatori in caso di situazioni d’emergenza come capitato a Bove” Ha poi aggiunto: “Tutto un fraintendimento su dichiarazioni che non ho mai fatto. La Procura Federale non mi ha contattato, ma ho la coscienza pulita. Se uno gioca in Serie A ha l’idoneità. Nella mia carriera alla Lazio ricordo solamente di un giocatore che aveva avuto problemi, ma era spagnolo. Non mi riferivo a Pavlovic”, come si era speculato dopo le sue parole.