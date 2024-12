L'intervista al responsabile sanitario della Lazio e specialista in cardiologia e medicina dello sport Ivo Pulcini del Messaggero ha alzato un vero e proprio polverone, anche alla luce di quanto successo solo poche ore fa a Edoardo Bove in casa Fiorentina.

Durante l'intervista, il medico ha ammesso: "Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma io non lo ritenni idoneo a giocare a calcio".

Dichiarazioni importanti, che hanno messo in allarme tutti. Secondo quanto scrive SportMediaset, dopo queste parole la Procura Federale avrebbe deciso di aprire un'inchiesta per far luce sulla vicenda. Da capire, ovviamente, quali potranno essere i risvolti del caso.