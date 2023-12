Thiago Motta prova a placare le polemiche con gli arbitri: "Nessun rapporto complicato, è solo la mia opinione. Obiettivo Europa? Vediamo"

L'allenatore del Bologna Thiago Motta è finito nel mirino della Procura Federale dopo le accese polemiche dopo il pareggio a Lecce. Il tecnico ha risposto così, ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.com: “Io in realtà non ho nessun rapporto complicato con gli arbitri. C'è Sartori che parlerà di loro, io mi occupo della squadra. Ho parlato anche di alcuni arbitraggi che devono essere d'esempio. E poi è la mia opinione, non cerco di certo polemiche. Parlo di fatti”.

Sull'Europa: “Obiettivo? Adesso vediamo, preferisco concentrarmi sul presente. Siamo all'inizio. L'obiettivo è fare una grande partita contro la Salernitana”.