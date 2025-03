In vista degli ottavi di finale di Conference contro la Fiorentina, il tecnico del Panathinaikos Rui Vitoria è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo in campionato contro il Panetolikos: “Avevamo bisogno di vincere, per noi è ossigeno. Poteva diventare una gara molto difficile per noi, ma abbiamo fatto una prestazione buona e si è rivelata più semplice da gestire. Quello che mi interessa in questo periodo non è tanto la qualità del gioco, quanto vedere una squadra fatta di uomini veri. Vedo grande dedizione e aggressività, questo mi piace”.

“La Fiorentina è molto forte, ma faremo di tutto per qualificarci”

Sulla Fiorentina: “Sono soddisfatto della reazione vista, proprio perché ci stiamo preparando a una difficile concorrenza europea. Abbiamo lavorato su alcune cose in merito, in vista di questa partita. Sappiamo di avere davanti a noi una squadra molto forte, ma faremo di tutto per qualificarci ai quarti. Non rinunceremo comunque alla lotta per il campionato, c'è ancora molta strada da fare”.