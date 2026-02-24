Corriere dello Sport-Stadio: Kean balla sul derby

Tre le pagine sulla Fiorentina che regala stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Pagine 21-22

Grande spazio a: “Kean balla sul derby”. Sottotitolo: “Basta un gol di Moise, la Viola aggancia Cremonese e Lecce”. Di spalla a pagina 21 il commento: “La legge di Moise”.

Pagina 24

Qui ci sono le dichiarazioni: “Kean decisivo per noi”. E ancora: “Ndour: ”Siamo più squadra C’era paura ma siamo stati sul pezzo". Fagioli: “Bravi a reggere”. E infine: “Vanoli: ”Abbiamo onorato la maglia".