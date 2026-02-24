​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Kean balla sul derby

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Tre le pagine sulla Fiorentina che regala stamani il Corriere dello Sport-Stadio

Pagine 21-22

Grande spazio a: “Kean balla sul derby”. Sottotitolo: “Basta un gol di Moise, la Viola aggancia Cremonese e Lecce”. Di spalla a pagina 21 il commento: “La legge di Moise”. 

Pagina 24

Qui ci sono le dichiarazioni: “Kean decisivo per noi”. E ancora: “Ndour: ”Siamo più squadra  C’era paura ma siamo stati sul pezzo". Fagioli: “Bravi a reggere”.  E infine: “Vanoli: ”Abbiamo  onorato la maglia". 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti