Quella lunga fila di giocatori che stanno salutando la Fiorentina. Il punto sulle trattative in uscita

Un mercato denso di acquisti, ma che non potevano non cominciare da diversi addii, quello della Fiorentina. Forse le famose decisioni drastiche non sono state davvero attuate, ma sicuramente la dirigenza viola è una di quelle più attiva, soprattutto sul fronte uscite.

Gli addii ufficiali

L'addio ufficiale di Pablo Marì, che si trasferisce alla corte di Inzaghi all'Al-Hilal per circa 2 milioni di euro, quello di Infantino andato all'Argentinos Juniors e quello di Martinelli, in prestito alla Sampdoria, non saranno certo gli unici. Sono diversi i calciatori viola non funzionali alla squadra o completamente fuori dal progetto che potrebbero andarsene a metà stagione.

Quelli con la valigia in mano

Uno si questi è sicuramente Viti. Il difensore è arrivato a Firenze solamente 6 mesi fa, ma la sua esperienza in viola è già agli sgoccioli. Su di lui c'è forte la Sampdoria che sta trattando per un prestito con il Nizza (che ne detiene il cartellino). La Samp è molto attiva sul mercato per cercare di rimanere in Serie B, i blucerchiati infatti hanno chiesto informazioni anche per Kouame, su di lui ci sono anche le spagnole Valencia e Girona. Richardson aspetta il Nizza che lo ha messo in stand by in attesa di cedere almeno un giocatore a centrocampo. Dzeko invece sembrava un promesso sposo del Genoa, ma lo stipendio elevatissimo ha bloccato il trasferimento in Liguria, la sensazione è che il bosniaco possa trovare una sistemazione all'estero.