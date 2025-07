Niccolò Trapani, giocatore della Primavera della Fiorentina, originario di Firenze, è stato intervistato durante l'evento di presentazione della nuova stagione:

“E' un orgoglio poter giocare per la squadra della mia città. Saremo un gruppo nuovo la prossima stagione ma la voglia di fare bene rimane lo stesso. Galloppa è un ottimo allenatore, lo conosco ormai da tanto tempo ed è bravissimo. I test che faremo in estate ci serviranno per preparare al meglio la stagione che viene”.