Champions League: Donnarumma regala il passaggio del turno al suo PSG. Non riesce la rimonta al Dortmund nonostante un super Guirassy

Notte di Champions che ha deciso le prime due semifinaliste della competizione: nessuna italiana in campo, ma tanti gol nelle due sfide disputate rispettivamente a Birmingham e a Dortmund: al Villa Park finisce 3-2 per l'Aston Villa (4-5 per il PSG complessivo), mentre al Signal Iduna Park è il Dortmund a vincere per 3-1 (ma è il Barcellona a passare per 3-5 complessivo).

La cronaca delle partite

I parigini, forti del 3-1 casalingo, partono a palla di cannone e dopo appena 11 minuti passano in vantaggio con Hakimi, veloce a raccogliere un pallone vagante in area di rigore. Al 27simo è poi un contropiede fulmineo del PSG a fregare i padroni di casa: Nuno Mendes finalizza aprendo il piattone per il 2-0. Non c'è un attimo di respiro, perché al 34simo i Villains accorciano le distanze con un tiro di Tielemans fortemente deviato, sul quale un Donnarumma in formissima non può nulla. 2-1 all'intervallo, 5-2 complessivo: ecco però che i padroni di casa tornano in campo con la bava alla bocca e colpiscono in rapida successione. Al 55simo è infatti McGinn a trovare un gran gol da fuori, mentre appena due minuti dopo Rashford porta a spasso la difesa parigina, trovando Konsa solo in mezzo all'area per il piattone vincente del 3-2. L'Aston Villa si lancia dunque all'assalto, ma rimbalza più volte su un Donnarumma in stato di grazia: l'occasione allo scader ce l'ha Maatsen, che colpisce a botta sicura: Pacho è sulla traiettoria e respinge, a portiere battuto. Finisce 3-2 per i padroni di casa, ma passa il PSG per 4-5 complessivo.

A Dortmund serve un miracolo per il Borussia dopo il 4-0 di Barcellona, ma i tedeschi scendono in campo col piglio giusto: dopo 10 minuti passano in vantaggio con Guirassy, su rigore, e al rientro dall'intervallo è sempre lui a raddoppiare, di testa, da distanza ravvicinata. Il Barcellona getta un po' di acqua sul fuoco trovando uno sfortunato autogol di Bensebaini al 54simo, ma è ancora Guirassy a togliersi lo sfizio della tripletta su errore difensivo dei blaugrana. Non è abbastanza però, ed è quindi il Barcellona che passa per 3-5 complessivo.