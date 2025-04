Robin Gosens torna a parlare della sua grande passione, la psicologia, nella quale ha conseguito una laurea nel 2023. L'esterno tedesco ha più volte dato prova della sua spiccata intelligenza, spesso parlando apertamente di un tema delicatissimo, quale la salute mentale, grazie al suo vasto bagaglio di informazioni ed esperienza a riguardo. Non stupisce quindi il suo nuovo progetto: Gosens ha infatti lanciato il suo podcast personale, chiamato “Wie geht's?” ("Come stai?" In tedesco), dove chiaramente affronta i temi sopracitati, provando ad espandere sul tema della salute mentale con gli ospiti, andando oltre la classica risposta di ordinanza: “Bene, e tu?”

Questo il post di presentazione del podcast, con annessa didascalia: "Come stai? Sembra una domanda abbastanza facile e banale. La si sente ogni giorno per segnalare l’interesse per l’altra persona. Ma quante volte si risponde seriamente a questa domanda? Se siamo sinceri, diciamo “Bene e tu?” quasi di riflesso. Ma nella maggior parte dei casi questo non rispecchia la realtà. Perché spesso è molto più complessa. Solo che nessuno vuole coinvolgere l’altro in una conversazione più approfondita o semplicemente non ha voglia di dire la verità. E allora è molto più facile rispondere con un “Bene”.

Nel mio podcast proviamo a rispondere in modo più profondo a questa domanda. Ognuno ha le sue difficoltà. Ognuno ha dei periodi dove le cose non girano, dove ci si sente un po‘ giù. E ognuno qualche volta soffre, perché non vede la soluzione per uscire da una situazione. In quei momenti abbiamo bisogno magari di una mano da un altro. Ma questa arriverà solo se si parla. Nel mio podcast parliamo, ci apriamo. Perché io credo che solo aprendosi possiamo superare un momento di difficoltà. Vorrei condividere il messaggio che la salute mentale non è un trend, non è una parola banale. È un tema molto serio che va affrontato seriamente. Mi auguro che questo podcast riesca a trasmettere il messaggio che vale la pena aprirsi in momenti brutti."

brutti.