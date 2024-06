Milenkovic si regala un tempo intero in campo con la Nazionale. Ma la sua Serbia perde l’amichevole contro l’Austria

Serata di amichevoli internazionali per le nazionali. Oltre all’Italia, scende in campo anche la Serbia di Nikola Milenkovic in una gara amichevole contro l’Austria a Vienna. I padroni di casa hanno vinto per 2-1, con reti di Wimmer, Baumgartner e Pavlovic.

Un tempo in campo per Milenkovic

Il difensore della Fiorentina entra in campo al termine dell’intervallo e gioca tutta la ripresa. Buon ingresso per Milenkovic, con qualche intercettazione e un buon contrasto, in un secondo tempo comunque lontano dall’essere emozionante. C’è gloria anche per l’ex viola Jovic, entrato a un quarto d’ora dalla fine sostituendo Dusan Vlahovic.