Febbre da Juventus: il Franchi andrà per il record stagionale contro i "gobbi"

Febbre da Fiorentina-Juventus (e non potrebbe essere altrimenti). Come riportato da Radio Bruno Toscana, per l'attesissimo big match di domenica sera l'Artemio Franchi andrà molto vicino al sold-out.

Il dato sulle presenze

Franchi già quasi al completo per questa domenica, infatti stiamo per andare verso il record stagionale di presenti alla partita: per il momento sono già 35mila i biglietti venduti, ma il numero è destinato a crescere nelle prossime ore. Il nemico di sempre si avvicina e Firenze non vuole farsi trovare impreparata. Avanti Viola!