La Nazione: La sfida personale di Commisso

Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina: “Rocco-Robert. Domani in scena il dollarderby”. A pagina 6 in taglio alto: “Commisso-Hartono, all'ultimo cent. Duello fra i paperoni della Serie A. La sfilata vip allo stadio Sinigaglia”, di spalla: “Belotti e Cutrone. Meteore in viola ma occhio ai due ex”. A pagina 7: “Cataldi sì, Gud in gruppo. Parola d'ordine cautela, occhio a Gosens e Dodo”. Di spalla: “Una doccia e il caffè. Se Raffaele Palladino dribbla pure il traffico”.