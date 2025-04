Il doppio ex di Fiorentina e Milan Mauro Bressan è stato intervistato da TuttoMercato24 “ per commentare quella che potrà essere la gara in programma domani sera al ‘Meazza’: "Mi aspetto una partita in cui il Milan farà la gara, attaccando, mentre la Fiorentina cercherà di difendersi e ripartire in contropiede. Un giocatore come Kean, con gli spazi giusti, potrebbe davvero andare a nozze: ha le caratteristiche per essere molto pericoloso e trovare la zampata vincente. Sul pronostico mi immagino un 1-1.”

Su Mandragora

Bressan prosegue: "Un giocatore della Fiorentina che mi ha sorpreso in questo periodo per il suo rendimento è Mandragora. Penso che sia un giocatore che ha migliorato molto le sue prestazioni, arricchendole con assist e gol. Credo che sia quello che è migliorato di più.”

Su Kean

E sull'attaccante viola Moise Kean si è espresso così: “Le qualità di Kean erano evidenti, ma alla Juventus, per vari motivi, non era riuscito a trovare la continuità che sta trovando a Firenze. Grazie al posto da titolare, ha avuto l’opportunità di mostrare il suo valore. Questo potrebbe essere l’inizio della sua esplosione, anche se un solo anno non basta. Spero che possa rimanere a Firenze per continuare a far vedere le sue qualità e, magari, tra un anno, capire se sarà pronto per ambire a una squadra di livello superiore.”