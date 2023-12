Amrabat scaricato: il Manchester United pianifica già il ritorno del centrocampista alla Fiorentina

Amrabat alla Fiorentina, una telenovela estiva terminata solo l'ultimo giorno di mercato… e destinata a riaccendersi a breve. Già, perché le difficoltà che il marocchino sta affrontando al Manchester United non sono poche, in un club noto per i risultati negativi in questa prima parte di stagione.

Come si legge dal Sun, lo United sta già pianificando il ritorno di Amrabat alla Fiorentina. Improbabile una sua permanenza ai Red Devils, visti gli evidenti problemi nell'adattarsi ai ritmi della Premier League. Neanche Ten Hag ha la minima intenzione di esercitare il diritto di riscatto; lo stesso allenatore è messo in discussione dalla piazza. L'ex viola, dunque, non è destinato a rimanere in Inghilterra.