Nardella: "Barone è un combattente e ora sta lottando. Scossi per quanto accaduto"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenuto su Radio Bruno, ha espresso il proprio pensiero sulla vicenda riguardante il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone.

“In contatto con Pradè e Commisso”

“C'è grande apprensione e preoccupazione per la situazione che sta vivendo Joe Barone - ha detto Nardella - Sono in contatto continuo con Pradè e mi sono sentito con Commisso. Siamo scossi per l'accaduto".

“Barone un combattente”

E poi: "Barone è un combattente e speriamo che possa vincere questa battaglia e noi dobbiamo combattere questa battaglia insieme a lui. Voglio esprimere a nome del Comune la vicinanza alla famiglia di Barone. Sappiamo com'è e sappiamo che in queste ore sta combattendo”.