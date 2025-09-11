​​
Corriere dello Sport-Stadio: Le nuove ambizioni della Fiorentina

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Due le pagine dedicate alla Fiorentina che troviamo stamani sul Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 12

L'apertura è su: “Fiorentina vinciamo qualcosa”. Ovvero: “Pradè e le ambizioni del club: “Siamo soddisfatti del mercato e di Kean, ha sposato la causa”. Di spalla presente il commento: ”Ora pronti a rischiare". In taglio basso: "Parisi rinnova un anno”. Catenaccio: "Poi c’è Fagiolino che deve diventare Fagiolone": Nicolò può consacrarsi". 

Pagina 13

Dedicata a: “Piccoli con Kean alla Retegui”. Sottotitolo: “Largo alle due punte come visto in Nazionale: l’ex Cagliari partirà al fianco di Moise contro il Napoli”. 

