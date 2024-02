Il battesimo sventurato del Gallo: dalla possibile notte magica all'incubo nello spazio di tre minuti

Ha rischiato di esordire con gol Andrea Belotti, il che sarebbe bastato probabilmente per sistemarlo sostanzialmente in testa ad ogni classifica di rendimento degli attaccanti acquistati dall'attuale proprietà. E invece la traversa al 90', sull'1-2 per la Fiorentina, ha vanificato la prima assoluta in maglia viola dell'ex bomber del Toro. Poco male lì per lì, se non che nello spazio di tre minuti la squadra viola ha pensato bene di suicidarsi, trasformando la notte salentina in un incubo clamoroso. E il possibile 1-3 in un rimpianto ancor più amaro.