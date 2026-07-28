La 'quasi-rimonta' del Lech Poznan sulla Fiorentina diventa una lezione: "Non scenderemo in campo pensando di aver già vinto, tre anni fa..."

Radoslaw Murawski, giocatore del Lech Poznan, è stato intervistato in vista della sfida tra i suoi e l'Aarhus, valevole per il ritorno del secondo turno preliminare di Champions League dopo la vittoria per 4-1 all'andata. Nel farlo, ha ricordato una partita… contro la Fiorentina.

Tutto ancora aperto

Il vantaggio di tre reti, infatti, non deve essere usato come un alibi secondo Murawski: “Se qualcuno pensa che affronteremo questa partita con la mentalità di chi è in vantaggio per 3-0 e ha la partita già in pugno, si sbaglia di grosso. Scenderemo in campo per vincere. Avremo sicuramente un piano ben preciso e lo metteremo in pratica meticolosamente”. Il riferimento alla Fiorentina, infatti, arriva in quest'ottica.

La Fiorentina insegna

Nella stagione 2022-2023, ai quarti di finale di Conference, la Fiorentina vinse per 1-4 l'andata in casa del Lech Poznan, e il ritorno al Franchi sembrava solo una formalità. Invece, al 69' il tabellino leggeva 0-3 per i polacchi: solo le reti di Sottil e Castrovilli, al 78' e al 92', chiusero i giochi. “Nessuno credeva che potessimo rimontare allora, e c'è stato un momento nella partita di ritorno in cui tutto era nelle nostre mani - ricorda Murawski -. Quindi faremo di tutto come squadra per confermare la nostra forma".