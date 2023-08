Amrabat, assenza scontata, Jovic, presenza a sorpresa e un altro giocatore verso il forfait. Commisso e Vieri a seguire la rifinitura della Fiorentina

Allenamento di rifinitura per la Fiorentina, in vista della partita di ritorno dei play off di Conference League contro il Rapid Vienna.

La squadra di Italiano in campo al Viola Park con un'assenza importante ma che non è certo una sorpresa, ovvero quella di Sofyan Amrabat che è ancora in odore di cessione. Oltre al nazionale marocchino dobbiamo dire che non è presente anche il centrocampista argentino, Gino Infantino. Al momento in cui scriviamo non si sa molto sulle sue condizioni, ma a questo punto si va verso il suo forfait.

Viceversa troviamo regolarmente sul terreno di gioco in cui è presente la squadra, Luka Jovic, nonostante non sia stato inserito nella lista dei giocatori utilizzabili in questo turno preliminare.

A seguire il tutto, da bordo campo, il presidente viola, Rocco Commisso, ma anche un ospite particolare come l'ex attaccante viola, e di molte altre squadre, Christian Vieri.