Cappellini: "E voi lo avreste messo Martinelli, giocandovi la panchina? E se sbagliava come Terracciano ad Atene?"

Stefano Cappellini su La Repubblica sceglie il tema Martinelli per il suo editoriale, dato che il portierino classe 2006 è rimasto ancora una volta a guardare contro il Sigma Olomuc:

"Poche cose raccontano la tendenza del mondo viola a crearsi problemi in casa come il presunto caso Martinelli. Tra social, conferenze stampa e altro, al buon Pioli è stato chiesto prima e dopo la partita: perché non gioca Martinelli

Con tutto il rispetto: avendo De Gea in porta, qual è l’urgenza di testare il ragazzo? Al posto di Pioli, che si giocava un pezzo di panchina, voi avreste messo in campo Martinelli? E non sarà che, se Martinelli avesse fatto una papera, come peraltro successe a Terracciano in Conference l’anno scorso, i primi a chiedere conto della scelta sarebbero stati quelli che invocavano la messa in prova del baby portiere? Abbiamo già troppi problemi per crearne di inesistenti".