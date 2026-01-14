Paratici: "Ringrazio il Tottenham per avermi permesso di andare alla Fiorentina. Ho scelto il club viola anche per il mio desiderio di tornare in Italia"
Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina a partire dal 4 febbraio. Lo hanno annunciato ufficialmente il club viola e anche il Tottenham, che sul proprio sito ha riportato le parole del nuovo dirigente viola: “Voglio ringraziare Vinai Venkatesham (amministratore delegato degli Spurs, ndr) e il consiglio d'amministrazione del Tottenham per aver soddisfatto il mio desiderio di tornare in Italia e unirmi alla Fiorentina”.
“Sentivo la necessità di tornare in Italia”
“Ho amato - continua Paratici - il tempo trascorso in questo club, ma questa opportunità, insieme alla necessità di stabilirmi in Italia, mi ha portato a prendere questa decisione. Gli Spurs sono un club che mi sta molto a cuore, composto di grandi persone che lavorano e amano questo progetto e che vogliono portare la squadra ad avere un successo che duri nel tempo. Non ho dubbi che ci riusciranno e seguirò il Tottenham da vicino anche in Italia”.