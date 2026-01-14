Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina a partire dal 4 febbraio. Lo hanno annunciato ufficialmente il club viola e anche il Tottenham, che sul proprio sito ha riportato le parole del nuovo dirigente viola: “Voglio ringraziare Vinai Venkatesham (amministratore delegato degli Spurs, ndr) e il consiglio d'amministrazione del Tottenham per aver soddisfatto il mio desiderio di tornare in Italia e unirmi alla Fiorentina”.

“Sentivo la necessità di tornare in Italia”

“Ho amato - continua Paratici - il tempo trascorso in questo club, ma questa opportunità, insieme alla necessità di stabilirmi in Italia, mi ha portato a prendere questa decisione. Gli Spurs sono un club che mi sta molto a cuore, composto di grandi persone che lavorano e amano questo progetto e che vogliono portare la squadra ad avere un successo che duri nel tempo. Non ho dubbi che ci riusciranno e seguirò il Tottenham da vicino anche in Italia”.