Biraghi è tra i convocati per la sfida con la Macedonia: Spalletti "cambia" il numero di maglia del capitano viola

Nelle ultime ore, in vista del suo esordio sulla panchina della Nazionale, il nuovo ct Luciano Spalletti ha reso noto convocati e numeri ufficiali di coloro che questa sera affronteranno a Skopje la Macedonia del Nord, in un match valido per la quinta giornata delle qualificazioni ad Euro 2024. Tra i convocati non figurano 4 calciatori di cui 2 sono biancocelesti. Si tratta di Provedel, Casale, Spinazzola e Pessina che seppur aggregati finiranno a vedere la partita in tribuna.

Dopo aver ufficialmente affidato la fascia di capitano a Ciro Immobile, Spalletti ha scelto di affidare la maglia numero 10 a Giacomo Raspadori, mentre la numero 9 resterà ancora addosso a Retegui. Per quanto riguarda l’unico giocatore della Fiorentina invece, capitan Cristiano Biraghi, il numero scelto sarà il numero 4. Il numero 3 infatti, che il capitano veste con regolarità ormai da qualche anno in maglia viola, è stato assegnato all'esterno dell'Inter Dimarco