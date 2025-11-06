Mainz-Fiorentina: segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Dopo l’esonero di Stefano Pioli questo pomeriggio la Fiorentina torna finalmente in campo: a Magonza contro il Mainz i viola giocheranno la terza partita del girone di Conference League. Al timone della squadra viola ci sarà, probabilmente soltanto per stasera, il tecnico della Primavera gigliata Daniele Galloppa, determinato a far rialzare la testa alla squadra viola dopo i momenti bui delle ultime settimane. Il tecnico è pronto a cambiare qualcosa ma nn stravolgerà niente: dopo un primo momento in cui sembrava che Galloppa potesse proporre un modulo diverso, si va nuovamente verso il solito 3-5-2. Cambieranno sicuramente alcune pedine, a partire da chi sarà il portiere a difendere i pali: stasera infatti, come confermato dal tecnico, ci sarà l’esordio stagionale di Tommaso Martinelli. Possibili novità sulle fasce, mentre in attacco Roberto Piccoli dovrebbe tornare titolare dal primo minuto.

