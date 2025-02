Nel suo articolo per tuttomercatoweb.com, il giornalista fiorentino Luca Calamai ha parlato anche della sfida di questa sera tra Inter e Fiorentina, oltre al tema attaccanti della Nazionale italiana. Queste le sue parole: “Stasera l’Inter, dopo gli schiaffi rimediati al Franchi, è chiamata a dare una risposta forte. Sfruttando anche l’entusiasmo per il mezzo passo falso dei rivali. La squadra di Inzaghi non ha altro risultato che non vittoria. Ma questa Fiorentina in estasi con i preziosi rinforzi del mercato invernale è una rivale temibile. I nerazzurri hanno bisogno dei gol di Thuram e Lautaro. E di un approccio a questa sfida stile Champions”.

E ancora: “In tema bomber c’é da sorridere davanti alle prodezze di Retegui e Kean. Qualche tempo fa eravamo disperati per un’Italia che non aveva al centro dell’attacco una stella. Un realizzatore vero. Ora Spalletti si ritrova con due emergenti. In forma straordinaria. Chi sarà il titolare in Nazionale? Retegui sta sorprendendo tutti. Anche mister Gasperini che lo ha preso come attaccante interessante e lo ha trasformato in un bomber da Scarpa d’Oro. Il centravanti della Dea è leggermente davanti a Kean. Ma la sfida è aperta. Per la gioia del cittì”.