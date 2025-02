UFFICIALE: Nesta ritorna in panchina. Bocchetti out, dopo la vittoria con la Fiorentina il nulla

Il Monza ritorna sui propri passi e richiama alla guida della squadra Alessandro Nesta.

“AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa”. Un laconico comunicato per accompagnare una decisione che sa di mossa della disperazione per i brianzoli, sempre più ultimi in classifica.

Per Salvatore Bocchetti, chiamato il 23 dicembre scorso, solo poche settimane sulla panchina biancorossa. Un periodo il suo contrassegnato dalle sconfitte e con una sola vittoria all'attivo…quella contro la Fiorentina, per l'appunto.